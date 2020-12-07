Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı Son Dakika Yüksek Öğrenim
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