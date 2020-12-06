Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından yayımlanan 2018 yılı verilerine göre, Türkiye 125 bin 138 öğrenci ile yükseköğretimde dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip 10'uncu ülke oldu. Listede birçok Avrupa ülkesi Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Dünyada toplam 5 milyon 571 bin 402 uluslararası öğrenciden 987 bini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüyor.

ABD'yi sırasıyla 452 bin öğrenci ile İngiltere, 444 bin öğrenci ile Avustralya izledi.​

Gelecek yılın hedefi 220 bin öğrenci

Türkiye'de bu yıl uluslararası öğrenci sayısının 200 bini geçtiği bilgisini paylaşan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, gelecek yılın hedefini ise sanal fuar ve tanıtım faaliyetleri ile 220 bin öğrenci olarak açıkladı.