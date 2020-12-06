Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
Kasapoğlu, 6-10 Aralık tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını söyledi.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
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