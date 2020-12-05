Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB, canlı derslerde siber saldırılara karşı önlem videosu hazırladı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin EBA canlı derslerde siber saldırılardan korunmak için alabilecekleri önlemlerin yer aldığı bir video hazırladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin, canlı derslerde uygunsuz durumlarla karşılaşmamak için alabilecekleri önlemleri anlatan bilgilendirme videosununu eba.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.
Videoda, EBA canlı derslerde, sınıfta olmayan kişilerin canlı derslere katılımı ile öğrencilerin derslerde isimlerini değiştirmeleri ve mesajlaşmalarının nasıl önleneceği ve derslerin güvenle işleneceği anlatılıyor.
Değerli öğretmenlerimiz, harici canlı derslerde uygunsuz durumlarla karşılaşmamak için alabileceğiniz önlemleri anlatan bilgilendirme videomuza https://t.co/6LXQL9Ismc adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/LrvhtLguUs— MEB (@tcmeb) December 5, 2020
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Siber Saldırı
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