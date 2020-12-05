Milli Eğitim Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin, canlı derslerde uygunsuz durumlarla karşılaşmamak için alabilecekleri önlemleri anlatan bilgilendirme videosununu eba.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.

Videoda, EBA canlı derslerde, sınıfta olmayan kişilerin canlı derslere katılımı ile öğrencilerin derslerde isimlerini değiştirmeleri ve mesajlaşmalarının nasıl önleneceği ve derslerin güvenle işleneceği anlatılıyor.

Değerli öğretmenlerimiz, harici canlı derslerde uygunsuz durumlarla karşılaşmamak için alabileceğiniz önlemleri anlatan bilgilendirme videomuza https://t.co/6LXQL9Ismc adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/LrvhtLguUs — MEB (@tcmeb) December 5, 2020



