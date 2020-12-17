Trans yağ, bitkisel yağlara hidrojen eklenerek elde ediliyor, raf ömrünü uzattığı için paketlenmiş pek çok üründe yer alıyor.

Kolesterol, obezite ve kalp damar hastalıklarına yol açan trans yağ kullanımını azaltmak için çalışmalar sürüyor.

Yılbaşında devreye girecek

7 Mayıs'ta yapılan düzenlemeyle, gıdada trans yağ kullanımı Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli limit kabul ettiği yüzde 2 ile sınırlandı.

Uygulama, 1 Ocak 2021'de yani Avrupa Birliği ülkelerinden 3 ay önce devreye girecek.

Yüzde 1'in altındaysa "trans yağ yoktur" ifadesi yer alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu süreçte etiketlerdeki ‘Trans yağ içermez ya da Trans yağ yoktur’ beyanının kaldırılması yönündeki taslağı da paydaşların görüşüne açtı.

Ancak oranın daha da indirilmesini ve sektörü teşvik etmek için yüzde 1'in altındaki miktarlar için "trans yağ yoktur" beyanına devam edilmesi yönünde görüş oluştu.

Bakanlık, zaman içinde oranın kademeli olarak düşürülmesine karar verdi.