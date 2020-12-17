Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi olan ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün'ün emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ile boş bulunan başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçildi.