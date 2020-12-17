İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab İstanbul'a geldikten, saatler sonra İran'a çalışan ajanlar tarafından kaçırılıp Tahran'a götürülmüştü.



Geçen hafta Türkiye'de MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda İran istihbaratına çalışan ve uyuşturucu baronu Zindaşti'nin adamları olduğu belirlenen 9 ajan tutuklandı.

İran istihbaratına çalışan ajanların muhalif Habib Chaab'ı İstanbul’dan Tahran’a kaçırdığı anlara ait yeni görüntülere TRT Haber ulaştı. pic.twitter.com/8ynGEn1BGg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 17, 2020

Kadın ajan ile tuzak

Chaab'ın kaçırılma sürecine ilişkin yeni görüntülere TRT Haber ulaştı.

Görüntüler 8 Ekim'de başlıyor. İlk olarak Chaab'ı Türkiye'ye gelmeye ikna eden genç bir kadın görülüyor. Aslında bir İran ajanı olan kadının adı Saberin Seadi... İstanbul Havalimanı'nda çekilen görüntülerde, Seadi'nin yalnız olmadığı görülüyor...

Yapı markette ip ve kablo alıyorlar

Seadi, havalimanından taksi ile yanındaki İran ajanı ise otobüsle ayrılıyor.

Bir gün sonra, Seadi ile birlikte Türkiye'ye gelen İranlı istihbaratçı, bir başka kişi ile buluşuyor. Görüntülerde iki kişi bir yapı markete gidiyor. Chaab'ın kaçırılması sürecinde kullanılmak üzere çeşitli boyutlarda ip ve kablolar alıyor...

İranlı ajanlar Chaab'ı kaçırmak için plan yaptıkları sırada, İranlı muhalif de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniyor.

9 Ekim tarihli görüntülerde Chaab önce pasaport kontrolünden geçiyor.

Türkiye'ye girince önce bir cep telefonu hattı alıyor. Ardından taksiye binerek kendisini İstanbul'a gelmeye ikna eden, Saberin Seadi ile buluşmak üzere Beylikdüzü'ne doğru yola çıkıyor.

Beyaz minibüste ajanlar karşılıyor

Chaab'ın yolculuğu yaklaşık 2 saat sürüyor. İranlı muhalif, Seadi ile buluşmak için bir benzinlikte taksiden iniyor. İçinde kadının olduğunu düşündüğü beyaz bir minibüse doğru ilerliyor. Kapı açıldığında ise, Chaab'ı İranlı ajanlar karşılıyor. Chaab bayıltılıp bağlanarak etkisiz hale getiriliyor.

O minibüs 18 saat sonra Van'da

Görüntülere göre, beyaz minibüs 18 saat sonra Van'a ulaşıyor. Bu kez ona yine beyaz renkli başka bir araç eşlik ediyor. İki araç şehrin hemen dış mahallelerinde "güvenli ev" olarak tabir edilen bir noktaya gidiyor. Yaklaşık 2 saat sonra minibüse eşlik eden araç, Chaab'ı İran'a götürmek üzere sınıra doğru ilerlerken görülüyor.

Chaab'ı kaçıran 11 şüpheli MİT ve emniyetin operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

9 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakılmıştı.



İran'a ajanlık yapan bazı şüphelilerin, İranlı uyuşturucu kaçakcısı Zindaşti'nin adamları olduğu da belirlenmişti.