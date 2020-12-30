Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Toplantının gündeminde aşı var.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantı saat 17.00'de başlayacak.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Çin aşıları Türkiye'de

COVID-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, bugün saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

3 milyon doz aşı, Sağlık Bakanlığı'nın deposuna aktarıldı.

Testler 14 gün sürecek

Sağlık Bakanı Koca, 14 gün sürecek testlerin hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başlayacağı bilgisini verdi.

Sonrasında aşılama programı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak.

Gelen her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek. Daha sonra yurdun dört bir yanına dağıtılacak. Aşılamada öncelik sağlık çalışanlarında olacak.

Şubat sonuna kadar 50 milyon doz Çin aşısının Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.