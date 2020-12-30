Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Aşıların ilk bölümünü taşıyan uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin Havalimanından havalanmıştı.

Aşılar öncelikle, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunun kontrolünden geçirilecek. Gelen her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek. Daha sonra yurdun dört bir yanına dağıtılacak.

Sağlık Bakanı Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez, aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 30, 2020

Ayrıntılar geliyor...