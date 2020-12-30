Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların aracı bir firma vasıtasıyla alındığı haberleri hakkında bir açıklama yaptı.

Koca, açıklamasında, merak edilen her bilgiyi şeffaflıkla izah ettiklerini anlattı.

"Aşıların aracı bir firma vasıtası ile alınacağı iddia edildiğinde böyle bir durum olmadığını ve görüşmelerin doğrudan üretici firma ile yürütüldüğünü söylemiştim. Bir muhabir arkadaşımızın çektiği fotoğrafta yazan Keymen İlaç A.Ş. yazısına atıfta bulunarak bu iddia sürdürülmektedir. Düne kadar aşının gelemeyeceği iddiasıyla anlaşılmaz bir şekilde memnuniyet izhar edenlerin aşılar yola çıktığında bu gibi asılsız iftiralara tevessül etmeleri son derece yakışıksızdır."

"Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Keymen"

BioNTech ve Oxford aşısı dahil tüm aşı üreticileri ile devlet olarak aracısız görüştüklerini söyleyen Bakan Koca, "Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye’deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Üstelik 7 yıldır bu durum böyledir" dedi.

Bakan Koca, açıklamada Sinovac'ın mektubuna da yer verdi. Sinovac'ın mektubunda şu bilgiler yer alıyor:

"Keymen Türkiye ve Azerbaycan’da tek yetkili distribütörümüzdür. COVID-19 aşısına yönelik tüm görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile Sinovac doğrudan müzakere ederek yürütmektedir. Keymen Sinovac’ı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) da Türkiye’yi temsil etmektedir.”

"Aşılama programını gölgeleyecek beyanlarda bulunulmamasını rica ederim"

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında, "Anlaşmanın idari ve mali tüm koşulları distribütörden bağımsız olarak ana üretici ile yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac’ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır. Bu anlaştığımız ve görüşmelerin devam ettiği tüm aşılar için böyledir" sözlerine de yerdi.

Açıklamadan sonra kimsenin özür dilemesini ya da mahcup olmasını beklemediklerini söyleyen Koca, "Salgına karşı ancak birlikte mücadele edersek başarılı olabiliriz. Somut olmayan zanlarla salgın yönetimini ve aşılama programını gölgeleyecek beyanlarda bulunulmamasını rica ederim. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar" dedi.