Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine yönelik tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, "Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor" dedi.

"Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz" diyen Emine Erdoğan, "Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.