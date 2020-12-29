Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan: Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine yönelik tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan, "Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor" dedi.
"Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz" diyen Emine Erdoğan, "Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.
Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 29, 2020
Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.
Etiketler: Emine Erdoğan Kadına Şiddet
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