Yıl dönümü vesilesiyle Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Dost Venezuela ile iş birliğimizi, halklarımızın ortak yararı doğrultusunda her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Türkiye ve Venezuela bayraklarına yer verildi.

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ilk diplomatik ilişki kurduğu ülkeler arasında yer alan Venezuela'da, Karakas Büyükelçiliğine ek olarak, Maracaibo şehrinde Fahri Başkonsolosluğu bulunuyor.

#Venezuela ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yıldönümü kutlu olsun.



Dost Venezuela ile işbirliğimizi halklarımızın ortak yararı doğrultusunda her alanda geliştirmeye devam edeceğiz.???????????????? pic.twitter.com/cyUH5KwHdk