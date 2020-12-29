Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 70. yılını kutladı
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yılını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.
Yıl dönümü vesilesiyle Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Dost Venezuela ile iş birliğimizi, halklarımızın ortak yararı doğrultusunda her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.
Mesajda, Türkiye ve Venezuela bayraklarına yer verildi.
Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ilk diplomatik ilişki kurduğu ülkeler arasında yer alan Venezuela'da, Karakas Büyükelçiliğine ek olarak, Maracaibo şehrinde Fahri Başkonsolosluğu bulunuyor.
#Venezuela ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yıldönümü kutlu olsun.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 29, 2020
Dost Venezuela ile işbirliğimizi halklarımızın ortak yararı doğrultusunda her alanda geliştirmeye devam edeceğiz.???????????????? pic.twitter.com/cyUH5KwHdk
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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