Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki gösterdi. Çelik, "Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz" dedi.
İstanbul Maltepe'de öldürülen akademisyen Aylin Sözer'e ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 29, 2020
Allah’tan rahmet diliyoruz.
Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz.
Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz.
Etiketler: Ömer Çelik Toplumsal Şiddet
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