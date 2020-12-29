İstanbul Maltepe'de öldürülen akademisyen Aylin Sözer'e ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz.

Allah’tan rahmet diliyoruz.



Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz.



Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 29, 2020