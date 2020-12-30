Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Çin'den getirilecek koronavirüs aşılarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Paylaşımında, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür" sözlerine yer veren Bakan Koca, Türk Hava Yolları’na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanına ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2020

THY: Böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz

Aşıların ilk bölümünü taşıyan uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin Havalimanından havalanmıştı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin aşılarını taşıyan uçaktan bir görüntü paylaşmıştı.

"Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz."