Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 04:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanlığı 160 memur alacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adalet Bakanlığı, 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapacak. Başvurular 18 Ocak 2021'de başlayacak.
Adalet Bakanlığının personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sınava başvuracak adayların en az ortaöğretim mezunu ve 2020 KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.
Şartları taşıyan adaylardan 3 bin 200'ü puan sıralamasına göre uygulamalı sınava çağrılacak. Daha sonra sözlü sınav yapılacak.
Başvurular 18 Ocak'ta başlayacak, 5 Şubat'ta sona erecek.
Etiketler: Adalet Bakanlığı İstihdam KPSS Resmi Gazete
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