Adalet Bakanlığının personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sınava başvuracak adayların en az ortaöğretim mezunu ve 2020 KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Şartları taşıyan adaylardan 3 bin 200'ü puan sıralamasına göre uygulamalı sınava çağrılacak. Daha sonra sözlü sınav yapılacak.

Başvurular 18 Ocak'ta başlayacak, 5 Şubat'ta sona erecek.

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