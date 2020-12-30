Filistinliler, uzun süredir bu toprakların kendilerine ait olduğunu ispat etmek için İsrail mahkemelerinde uğraş veriyor.

Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti yetkilisi Hasan Bureyce, İsrail'in bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek için bu topraklara el koymaya çalıştığını söyledi.

Batı Şeria 3 bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise idari yönetimi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.