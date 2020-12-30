Türkiye'nin kalkınma tecrübesinin başka ülkelerle paylaşılması ve “işbirliği ortaklığı” anlayışı ile çalışan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Libya’da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TİKA tarafından, Misrata Üniversitesi'nin Fen Bilimleri ve Eczacılık fakültelerine ait iki araştırma laboratuvarına güneş enerjisi sistemleri, üniversitenin Endüstriyel Teknoloji Fakültesi için Programlanabilir Mantık Denetleyici laboratuvarı ve kentteki Suveyhli Spor Kulübü için bir spor salonu kuruldu.

TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Misrata güneş enerjisi sisteminin açılış töreninde “Güneş enerjisi sistemiyle Libya'da bilimsel araştırmaların gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.Özellikle yenilenebilir enerji alanında iş birliğini arttıracağız”diye konuştu.

Libya'dan Türkiye'ye teşekkür

Misrata Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Merkezi Müdürü Mustafa Taher Alayeb de Türkiye'nin bu anlamlı hediyesinin üniversitenin bilimsel araştırmalarına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Alayeb, tüm üniversite camiası adına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TİKA ve Türk halkına teşekkür ettiğini dile getirdi.

TİKA Misrata'da 30 civarında projeyi hayata geçirdi

TİKA tarafından Misrata Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Fakültesi için hayata geçirilen Programlanabilir Mantık Denetleyici laboratuvarı da törenle hizmete açıldı.

Karatepe, teknoloji, eğitim ve sağlık başta olmak üzere bugüne kadar Osmanlı döneminde bölgeye yerleşen Türkmenlerin de yoğun olarak yaşadığı Misrata'da 30 civarında projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

"Libya'nın temel zenginlik kaynağı petrol değil, gençliğidir"

Misrata Üniversitesi'nin ardından kentin önde gelen spor kuruluşu Suveyhli Spor Kulübü'ne geçen Karatepe ve Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, burada TİKA'nın en modern spor aletleriyle donattığı spor salonunun açılışını, kulüp Başkanı Ali Suvan, kulüp yetkilileri ve sporcuların da katıldığı bir törenle yaptı.

Libya'nın petrol zengini bir ülke olarak bilindiğini ancak bununla yetinemeyecekleri söyleyen Suvan, "Libya'nın temel zenginlik kaynağı petrol değil, gençliğidir" dedi.

Törenin ardından yetkililer Suveyhli Kulübü'nün sporcularıyla tanışırken, Başkonsolos Gürmeriçliler de erkek voleybol takımının antrenmanına katılarak sporcularla voleybol oynadı.