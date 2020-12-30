Ülkede şu ana kadar 641 bin kişi virüse yakalandı, 19 bin 361 kişi hayatını kaybetti.

Hastanelerdeki COVID-19 hasta sayısı da azalmaya devam ediyor.

Halihazırda hastanelerde 2 bin 423 kişinin tedavisi devam ederken 499 kişi yoğun bakımda bulunuyor.

Belçika Hükümeti tedbirleri artırmıştı

Ekim ayında ikinci dalganın vurduğu Belçika'da kasım başında hastanelerde yoğunluk çok artmış, ülkedeki 2 bin yoğun bakım yatağının 1500'ü dolunca hükümet yeniden salgın tedbirlerine başvurmuştu.

Bunlar arasında gece sokağa çıkma kısıtlaması, temel ürünlerin satıldığı mağazalar haricindeki dükkanların kapatılması, mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğu gibi uygulamalar bulunuyordu.