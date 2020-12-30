Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belçika'da vaka sayılarında düşüş devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Ekim ayından beri devam eden salgınla mücadele tedbirleriyle birlikte günlük yeni vakalar iki ay önce kaydedilen ortalama 15 binli sayılardan 1800'e kadar indi.
Ülkede şu ana kadar 641 bin kişi virüse yakalandı, 19 bin 361 kişi hayatını kaybetti.
Hastanelerdeki COVID-19 hasta sayısı da azalmaya devam ediyor.
Halihazırda hastanelerde 2 bin 423 kişinin tedavisi devam ederken 499 kişi yoğun bakımda bulunuyor.
Belçika Hükümeti tedbirleri artırmıştı
Ekim ayında ikinci dalganın vurduğu Belçika'da kasım başında hastanelerde yoğunluk çok artmış, ülkedeki 2 bin yoğun bakım yatağının 1500'ü dolunca hükümet yeniden salgın tedbirlerine başvurmuştu.
Bunlar arasında gece sokağa çıkma kısıtlaması, temel ürünlerin satıldığı mağazalar haricindeki dükkanların kapatılması, mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğu gibi uygulamalar bulunuyordu.
Etiketler: Belçika Koronavirüs
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