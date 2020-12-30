Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA]
Henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan ve "Dünyanın en güçlü çocuğu" olarak anılan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.
Ölüm nedeni açıklanmayan Khatokhov, ciddi böbrek rahatsızlıkları yaşıyordu.
Rus güreşçinin vücut ağırlığı 9 yaşında 145 kilograma kadar ulaşmıştı.
Doktorlar, Khatokhov'un kilosunun birçok hastalığı tetikleyebileceğini açıklamıştı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Rusya
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