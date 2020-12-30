Anlaşmanın bugün Londra'ya ulaştırılması ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından da imzalanması bekleniyor.

Henüz Avrupa Parlamentosu (AP) onayı alınmayan anlaşmanın 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.