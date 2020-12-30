Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
AB yetkilileri Brexit anlaşmasını imzaladı
[Fotoğraf: AFP]
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere ile uzlaşılan ticaret anlaşmasını imzaladı.
Anlaşmanın bugün Londra'ya ulaştırılması ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından da imzalanması bekleniyor.
Henüz Avrupa Parlamentosu (AP) onayı alınmayan anlaşmanın 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Etiketler: Avrupa Birliği Brexit İngiltere
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