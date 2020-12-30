Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika kıtasında COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 713 bini geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 713 bin 145'e yükseldi.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 64 bin 166 kişi hayatını kaybetti.
Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 713 bin 145 kişide virüs tespit edildi.
COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.
Afrika'da COVID-19 tespit edilen 2 milyon 268 bin 183'ü iyileşti.
Etiketler: Koronavirüs Afrika
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