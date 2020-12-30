COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 64 bin 166 kişi hayatını kaybetti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 713 bin 145 kişide virüs tespit edildi.

COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da COVID-19 tespit edilen 2 milyon 268 bin 183'ü iyileşti.