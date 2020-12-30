Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de günlük vaka sayısı 1000'in üzerine çıktı
[Fotoğraf: AA]
Güney Kore'de son 24 saatte 1050 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 59 bin 773'e çıktı.
Günlük vaka sayısının iki gündür 1000'in üzerine çıktığı ülkede tedbirler artırılıyor.
Son bir günde 20 kişi yaşamını yitirirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 879'a ulaştı.
Bugüne dek virüs bulaşan 41 bin 435 kişi sağlığına kavuştu.
Hafta başında, artan vaka sayısı nedeniyle başkent Seul ve çevresindeki metropollerde artırılmış 2'nci seviye tedbirlerin süresi 1 hafta uzatılmıştı.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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