2020 yılını geride bırakmaya saatler kala, 2019’a dair bazı verileri hatırlamaya devam ediyoruz. COVID-19 salgını nedeniyle şüphesiz farklı ve sorunları daha fazla bir yıl olan 2020 kıyaslamaları için bu hatırlatmalar önemli olacak.

ABD’nin 2001’deki işgalinden beri uzun bir savaşla cebelleşen Afganistan’daki sivil ölümlerinin her geçen yıl arttığını daha önce haberleştirmiştik. Geçen yıl ülkedeki can kayıplarının çoğuna, ABD ve müttefiklerinin bombardımanları neden oldu.

Aynı ABD’nin dış yardımları da en çok Afganistan’a gidiyor. Şimdi bunun detaylarına bakalım.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) verilerine göre, ABD dış yardımı 2019’da çoğunlukla Afganistan ve Orta Doğu'ya yapıldı.

Afganistan’ın 2018'de aldığı yaklaşık 6 milyar dolar geçen yıl neredeyse 5 milyar dolara inse de bu miktarla Afganistan en büyük yardımı alan ülke oldu.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Toplam yardım ödemeleri de düşüşte. 2016'da 52,5 milyar dolarken 2019'da 47,2 milyar dolara geriledi.

ABD yardımının kabaca 4’te 1’i, Savunma Bakanlığı ve ABD Ordusu tarafından sağlanan askeri yardım olarak sınıflandırılırken, listenin en üstündeki ülkeler tipik olarak çok daha büyük bir askeri yardım payı alıyor.

Irak'a yapılan ödemeler 2017'de 3,7 milyar dolardan 2019'da 1 milyar doların altına indi.

ABD'nin müttefikleri İsrail ve Ürdün'e yapılan yardım ise Yemen ve Kolombiya'ya (uyuşturucuya karşı yerel mücadele için) yaptığı gibi biraz arttı.

Listede ayrıca Afrika’daki birçok ülke de var. Bunlar da ABD’den büyük yardımlar alıyor. Kıtada en çok yardım alanlar 900 milyon dolarla Etiyopya ve yaklaşık 800 milyon dolar alan Nijerya oldu.