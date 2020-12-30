Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da son 24 saatte 286 can kaybı
[Fotoğraf: reuters]
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bine yaklaştı.
Hindistan'da son 24 saatte 20 bin 550 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 244 bin 853'e çıktı.
Bugüne dek 9 milyon 834 bin 141 kişi sağlığına kavuştu.
Son 24 saatte 286 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 148 bin 475'e yükseldi.
Dünyada en fazla vaka görülen 2. ülke
İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğraması üzerine Hindistan, bu ülkeyle uçuşlarını 7 Ocak'a kadar askıya aldı.
"Worldometer" verilerine göre Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'ncü ülke" konumunda bulunuyor.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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