Boston Dynamics'in en gelişmiş robotları Atlas, Spotmini ve Handle, yeni yılı kutlamak için dans performansı sergiledi.

Şirket videolu mesajında, "Daha mutlu olmasını umduğumuz bir yılın başlangıcını kutlamak için tüm ekibimiz bir araya geldi. Boston Dynamics'ten herkese mutlu yıllar." ifadesine yer verildi.

Ticari amaçlı robot tasarlayan Boston Dynamics, aynı zamanda ABD ordusu için robotlar üretiyor.

SpotMini, DARPA (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) ve ABD Deniz Piyadeleri’nin desteğiyle geliştirildi.

Boston Dynamics'in robot köpeğinden dans performansı

Atlas ise yaya olarak hareket eden birliklere eşlik edebilecek insansız bir araç üretme amacıyla geliştirildi.

Boston Dynamics'in Spotmini adını verdiği robot köpek, 84 santimetre boyunda, 30 kilogram ağırlığında ve 90 dakikalık çalışma gücüne sahip. Yüksek otonom (kendinden) hareket kabiliyetinin yanı sıra sensörleri sayesinde nesneleri algılayabiliyor ve toplayabiliyor.

Dünyanın en gelişmiş robotlarından biri olarak değerlendirilen Atlas ise 1.5 metre yüksekliğinde ve 80 kilogram ağırlığında. Saniyede 1.5 metre hızla ilerliyor. Yüksek otonom (kendinden) hareket kabiliyetleri esnasında 28 farklı eklem kullanıyor.

Lojistik amaçlı üretilen Handle ise sadece 5 kilo ağırlığında ancak kendinin 3 katı ağırlığı taşıyabiliyor.