Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Cam Minaresi'nin, ISESCO Kültürel Mirası listesine alındığını açıkladı.

Afganistan'daki tarihi yapılardan biri, ilk kez ISESCO Kültürel Mirası listesine girdi.

Minare 2 bin 500 metre rakımdaki dağlık bölgede bulunuyor.

Tuğladan inşa edilmiş 2'nci en yüksek minare

Hindistan’daki Kutub Minar’ın ardından dünyanın tuğladan inşa edilmiş en yüksek minaresi olan 65 metrelik Cam Minaresi, 12’nci yüzyıl Gurlular döneminden kalma.

Kayıp Turkuaz Dağ kentinin sembolü olduğu düşünülen yapı yüzeyindeki geometrik desenler ile Kur’an ayetleriyle süslenmiş turkuaz taşları ve içindeki yuvarlak merdivenleriyle ünlü.

Adını da aldığı Cam Irmağı'nın yanı başındaki minare, sekizgen bir taban üzerine kurulmuş. Minarenin ahşap iki balkonunun yanı sıra tepesinde bir fener bulunuyor.