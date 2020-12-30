IRNA haber ajansı tarafından aktarılan hükümet açıklamasında, "Kabine, düşen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine en kısa sürede 150 bin dolar ya da bunun euro cinsinden muadilinin ödenmesini onayladı" diye belirtildi.

İran Devrim Muhafızları, ABD ile gerilim yaşanan bir dönemde Ukrayna Uluslararası Hava Yolları uçağının yanlışlıkla füze sanılarak kalkışından kısa süre sonra kazara düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yolcu uçağının düşürülmesinden beş gün önce ABD, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta insansız hava aracı saldırısıyla öldürmüştü.

Ukrayna uçağındaki kurbanların çoğu Kanada vatandaşlığına ya da oturum iznine sahipti.