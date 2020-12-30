The Hill gazetesinin haberine göre, biri Pitkin County, diğer ikisi Aspen'de olmak üzere üç farklı doğalgaz boru hattına eş zamanlı düzenlenen saldırılarla ilgili FBI ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Saldırı sebebiyle ısıtmasız kalan 3 bin 500'den fazla aboneye yeniden hizmet verilebilmesi için hafta sonundan bu yana yürütülüyor, çalışmaların ne zaman tamamlanacağı ise bilinmiyor.

Doğalgaz borusunun üzerinde "Earth First" (Önce Dünya) sloganı

Aspen şehri yakınlarındaki doğalgaz pompalama istasyonda, bir doğalgaz borusu üzerine, "Earth First" (Önce Dünya) sloganının yazılması, aynı adı taşıyan radikal çevreci bir grubun olaya karışmış olabileceği ihtimalini gündeme getirse de konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmadı.

Polis, "Saldırganların, gaz akışını bu şekilde durdurabilmek için sistemin işleyişini biliyor olmaları gerekiyor." dedi.

Pitkin County komiseri, "Bu bana göre neredeyse bir terör eylemi" diyerek, olayın, kış tatili sezonunda tatilcileri hedef alan kasıtlı bir eylem olduğunu söyledi.