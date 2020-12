Balkan ülkesi Hırvatistan arçtı depremlerle sarsıldı. Pazartesi günü gerçekleşen iki sarsıntının ardından dün de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü olan Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından basın mensuplarına canlı yayında açıklama yaptığı sırada artçı depreme yakalandı.

Canlı yayında artçı depreme yakalanan Dumboviç ve basın mensupları korku dolu anlar yaşadı. O anlar TV kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, depremin etkisiyle arkadan çıkan toz bulutu, depremin şiddetini gözler önüne serdi