Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hırvatistan’da belediye başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı
Hırvatistan'da meydana gelen depremin merkez üssü Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı.
Balkan ülkesi Hırvatistan arçtı depremlerle sarsıldı. Pazartesi günü gerçekleşen iki sarsıntının ardından dün de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü olan Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından basın mensuplarına canlı yayında açıklama yaptığı sırada artçı depreme yakalandı.
Canlı yayında artçı depreme yakalanan Dumboviç ve basın mensupları korku dolu anlar yaşadı. O anlar TV kameraları tarafından an be an kaydedildi.
Kameraya yansıyan görüntülerde, depremin etkisiyle arkadan çıkan toz bulutu, depremin şiddetini gözler önüne serdi
Etiketler: Deprem Hırvatistan
Son Haberler
- 17:47
- 17:45
- 17:40
- 17:41
- 17:37
Sıradaki Haber
TİKA'nın Libya çıkarması: Misrata kentinde 3 yeni projeye imza atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz