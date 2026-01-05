Kirada tavan artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,36 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, üretici fiyatlarında yüzde 27,67 oldu.

49 ayın en düşük enflasyonu

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kaydedilmişti.

Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ocakta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.