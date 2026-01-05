Puslu 5.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 05.01.2026 10:00

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

TÜİK, 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını açıkladı.

Bu veriyle birlikte, 2025 yılının ikinci 6 aylık dönemine ait (temmuz-aralık) enflasyon kümülatifi netlik kazandı.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca belirleniyor.

Toplu sözleşme gereği memurlar, bu ay yapılacak yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, 2025’in ikinci 6 ayındaki enflasyonun, Temmuz 2025’te aldıkları zam oranını aşan kısmı kadar "enflasyon farkı" alıyor. Bugün açıklanan veriler, bu farkı ve miktarını resmiyete kavuşturdu.

Zam oranı belli oldu

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 12,19 oranında zam alacak.

Ayrıntılar geliyor...

