Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan orta ve uzun vadeli tahminlerden derlenen bilgilere göre, bugün ve yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara ve Ege kıyılarında yağmur geçişleri görülecek. Ancak Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar düşecek.

Hafta ortasından itibaren iç kesimlerde yağışların kara dönüşmesi öngörülüyor.

İç Anadolu'da çarşamba günü yağmur yer yer sağanak şeklinde yeniden etkili olacak yağışlı sistem, perşembe günü yerine karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak. Yağışlı sistemin hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu genelinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Erzurum, Erzincan ve Kars çevrelerinde cuma gününden itibaren yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma uyarısı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu'da yağışların genellikle yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ve Ege'de, İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde hafta boyunca görülecek sağanak yağışların, perşembe gününden itibaren yerini soğuk havaya bırakması bekleniyor. Trakya kesiminde kar yağışı ihtimali üzerinde duruluyor.

Akdeniz'de, Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Denizlerde ise fırtınamsı rüzgarın ulaşımı aksatabileceği bildirildi.

Karadeniz Bölge'sinde perşembe gününden itibaren yağış etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Buzlanma ve dona dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli yapılan açıklamalarda, özellikle Bolu Geçidi, Zigana ve Kop gibi kritik noktalarda sürücülerin kış ekipmanlarını eksiksiz bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji uzmanları, vatandaşların güncel hava durumu raporlarını MGM’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden anlık takip etmelerini öneriyor.