Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 04.01.2026 20:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirterek, Türkiye’nin, Yemen’de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de insani durumun kış mevsimiyle birlikte ağırlaştığını, Türkiye’nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz
