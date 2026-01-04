Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.01.2026 18:46

Bakan Tunç: Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın sosyal medya üzerinden sarf ettiği, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir" ifadesini kullandı.

Bakan Tunç: Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Türkiye'nin dış politikasının, güç odaklarına göre değil, uluslararası hukuk ve millet iradesinin esas alınarak şekilleneceğine vurgu yapan Tunç, uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine inşa edilmiş bir uluslararası sistem ihtiyacını her platformda dile getiren, küresel krizlerde devlet aklı ve uluslararası hukuk zemininde hareket eden bir lider olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu açık ve tutarlı çizgi ortadayken, CHP Genel Başkanı'nın sosyal medya üzerinden sarf ettiği, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir.

Ülkemizin dış politikası, köklü bir medeniyet birikiminin izlerini bugüne taşıdığı gibi sorumlu ve ilkeli bir devlet anlayışını da yansıtmaktadır. Bu alan gündelik malzemelerle polemik üretme alanı değildir. Türkiye, bugün olduğu gibi bundan sonra da meşruiyet ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmeye, krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir."

ETİKETLER
CHP Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı
Sıradaki Haber
Yılmaz: Tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:26
Bakan Yerlikaya: Kar yağışıyla mücadele kapsamında toplam 42 bin 143 personel görevde
18:20
Mersin'de alt geçide düşen araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
17:54
ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi
17:03
Lodos İstanbul'u teslim aldı
16:34
Ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu
16:10
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 çağrıları tamamlandı
Adana'nın tarihi rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor
Adana'nın tarihi rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor
FOTO FOKUS
Türkiye'de hava olayları saniye saniye izleniyor
Türkiye'de hava olayları saniye saniye izleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ