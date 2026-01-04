Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 04.01.2026 15:02

Yılmaz: Tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Venezuela’da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Yılmaz: Tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz, ABD ve Venezuela arasında yaşanan gerilimle ilgili, "Venezuela’da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Dış politika; ana muhalefetin hezeyanlarına, gündelik yaklaşımlarına ve sorumsuz açıklamalarına göre değil, ilkelerin ve gerçeklerin sentezlendiği, milli menfaatlerimizi esas alarak, akılla yönetilen özellikli bir alandır.

Liderlik her zaman önemlidir. Küresel sistemde belirsizliklerin, güç siyasetinin ve kaosun hakim olduğu dönemlerde ise bir kat daha önemli ve hayatidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübeli ve dirayetli liderliği dünyamızın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu dönemde büyük bir değerdir. Bu gerçeği Suriye, Ukrayna ve Gazze bağlamında yaşanan krizlerde gördük.

Venezuela’da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz" 

OKUMA LİSTESİ