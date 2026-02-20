Açık 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.02.2026 21:14

Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik botları ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri görevlendirildi.

Ekipler, ortak çalışmayla bölgedeki 19'u çocuk 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca, Geren Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu, kolluk destek timi ve Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince karada tespit edilen 1'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:43
Norveç, ABD'nin martta yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini duyurdu
20:40
İspanya, AB'den Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'e yönelik yaptırımların kaldırılmasını isteyecek
20:38
Eski İngiltere prensinin gözaltına alınması Avustralya'da yönetim değişikliğine neden olmayacak
20:34
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı buldu
20:12
Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
19:39
Bakan Kurum: Hiç kimseyi yuvasız bırakmayacağız
Bosna Savaşı'nda hayatları kurtaran geçit: Umut Tüneli
Bosna Savaşı'nda hayatları kurtaran geçit: Umut Tüneli
FOTO FOKUS
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ