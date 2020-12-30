Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekya'da vaka sayısında rekor artış
[Fotoğraf: AA]
Çekya'da son 24 saatte 16 bin 329 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
10,7 milyon nüfusa sahip ülkede son bir günde yapılan testlerin yüzde 48,5'i pozitif sonuçlandı.
Toplam vaka sayısı 701 bin 662'ye ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 artarak 11 bin 429'a çıktı.
Etiketler: Koronavirüs
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