10,7 milyon nüfusa sahip ülkede son bir günde yapılan testlerin yüzde 48,5'i pozitif sonuçlandı.

Toplam vaka sayısı 701 bin 662'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 artarak 11 bin 429'a çıktı.