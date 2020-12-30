Hindistan'da yeni tarım yasalarına karşı çıkan milyonlarca çiftçinin başkent Yeni Delhi'deki protesto eylemleri bir ayı geride bıraktı.

Yeni Delhi'de bugün hükümet ile çiftçiler arasında 6'ncı tur müzakereleri yapıldı.

Çiftçiler üç yeni yasanın kaldırılması ve asgari destek fiyatı için yasal garanti verilmesi halinde eylemlerini sonlandırmayı düşüneceklerini ifade etti.

Muhalefet liderleri, yasanın çiftçilerin kazancına zarar vereceğini savunarak protestolara destek veriyor.

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Yeni tarım yasaları

Hindistan'da eylül ayında tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti.

Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Başbakan Modi hükümeti, parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.