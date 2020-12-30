Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,36 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 7,3462 ile eylülden bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,3959'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 7,3540'tan işlem gördü.

30 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: