Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 30 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,36 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 30 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,36 seviyesinde işlem görüyor.
Dün 7,3462 ile eylülden bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,3959'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 7,3540'tan işlem gördü.
30 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
SALI
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,3480
|
7,3490
|
7,3670
|
7,3680
|
Avro
|
9,0060
|
9,0070
|
9,0430
|
9,0440
|
Sterlin
|
9,9070
|
9,9560
|
9,9950
|
10,0450
|
İsviçre Frangı
|
8,2940
|
8,3360
|
8,3260
|
8,3680
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,3180
|
7,3980
|
7,3370
|
7,4170
|
Avro
|
8,9660
|
9,0460
|
9,0030
|
9,0830
|
Sterlin
|
9,8470
|
10,0570
|
9,9350
|
10,1450