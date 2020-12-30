Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK alacaklarının yapılandırmasına ilişkin, "SGK alacaklarının yapılandırılması için son başvuru süresi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tensipleriyle 1 Şubat'a kadar uzatıldı." dedi.

Buna göre, 2020 yılı Ağustos ve önceki aylara ait; Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR (4/B) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar için son başvuru süresi 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.