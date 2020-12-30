Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Esnafa hibe ve kira yardımı başvuruları başladı
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başladığını söyledi. Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmede bulunan Pekcan, "İlk başvuru Bursa'dan alındı" dedi.
Çalışmalar tamamlandı. Esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere hibe ve kira desteğinde başvurular başladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin detayları TRT Haber'de anlattı.
Destek başvurularının 10 gün süreceğini söyledi. Online başvuruda yoğunluk yaşanmaması için başvurular TC Kimlik numarasının son hanesine göre alınacağını ifade etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan @trthaber'de soruları cevaplıyor. https://t.co/zkvfIEmHyo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2020
Hibe desteği aylık bin lira olacak. Kira desteği ise büyükşehirlerde aylık 750, diğer yerlerde 500 lira olarak belirlendi. Destek 2021 yılının ilk 3 ayı verilecek.
Etiketler: Devlet Desteği Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı
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