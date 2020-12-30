Çalışmalar tamamlandı. Esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere hibe ve kira desteğinde başvurular başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin detayları TRT Haber'de anlattı.

Destek başvurularının 10 gün süreceğini söyledi. Online başvuruda yoğunluk yaşanmaması için başvurular TC Kimlik numarasının son hanesine göre alınacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan @trthaber'de soruları cevaplıyor. https://t.co/zkvfIEmHyo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2020

Hibe desteği aylık bin lira olacak. Kira desteği ise büyükşehirlerde aylık 750, diğer yerlerde 500 lira olarak belirlendi. Destek 2021 yılının ilk 3 ayı verilecek.