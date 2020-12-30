Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3,8 artarak 23 milyon 170 bin 769'dan, 24 milyon 64 bin 532'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 102 bin 636 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 64,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 14,2 ile kamyonet, yüzde 12 ile motosiklet takip etti. Araçların yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2'sini kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10,3 azaldı. Taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 19,1, traktörde yüzde 5,1 artarken, motosiklette yüzde 33,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, kamyonette yüzde 8,4, kamyonda yüzde 8,2 ve otomobilde yüzde 6,2 azalış görüldü.

Söz konusu ayda, yıllık bazda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 52,9 artış oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 108,9, traktörde yüzde 81,8, kamyonette yüzde 81, otomobilde yüzde 51,3, motosiklette yüzde 27,8, otobüste yüzde 27,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,2 artarken minibüste yüzde 27 azaldı.

Ocak-kasım döneminde 953 bin 605 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 42 bin 494 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 911 bin 111 arttı.

Devri yapılan araçlar

Kasımda devri yapılan toplam 663 bin 614 taşıt içinde otomobil yüzde 68,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 16,6 ile kamyonet, yüzde 5,5 ile motosiklet, yüzde 4,1 ile traktör, yüzde 2,3 ile kamyon, yüzde 2,2 ile minibüs, yüzde 0,5 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 547 bin 37 otomobilin yüzde 49,7'sinin benzin, yüzde 41,4'ünün dizel, yüzde 5,4'ünün LPG yakıtlı ve yüzde 3,5'inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 44 bin 176 otomobilin ise yüzde 38,3'ünün dizel, yüzde 36,8'inin LPG, yüzde 24,4'ünün benzin yakıtlı ve yüzde 0,3'ünün elektrikli veya hibrit olduğu kaydedildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 17,4'ünün Fiat, yüzde 15,2'sinin Renault, yüzde 7,8'inin Volkswagen, yüzde 6,2'sinin Toyota, yüzde 6,1'inin Peugeot, yüzde 5,3'ünün Ford, yüzde 5,2'sinin Opel, yüzde 4,1'inin Hyundai, yüzde 4'ünün Dacia, yüzde 3,6'sının Skoda, yüzde 3,4'ünün Citroen, yüzde 2,9'unun Mercedes-Benz, yüzde 2,8'inin Honda, yüzde 2,7'sinin BMW, yüzde 2,3'ünün Nissan, yüzde 2,1'inin Audi, yüzde 2,1'inin Volvo, yüzde 2,1'inin Kia, yüzde 0,7'sinin Seat, yüzde 0,7'sinin Jeep, yüzde 0,7'sinin Suzuki ve yüzde 2,6'sının diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30'u 1401-1500, yüzde 24'ü 1501-1600, yüzde 24'ü 1300 ve altı, yüzde 15'i 1301-1400, yüzde 5,9'u 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlardan oluştu.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 47,2'si beyaz, yüzde 26,8'i gri, yüzde 7,4'ü mavi, yüzde 7'si kırmızı, yüzde 6,9'u siyah, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,3'ü yeşil renkli iken yüzde 0,8'i diğer renklerden oluştu.