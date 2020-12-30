Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları karışık seyretti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında düşük hacimli karışık bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün gelen kar satışlarının da etkisiyle yüzde 0,5 değer kaybederek 27.444 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 103,3 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artarak kapanışta 3.415 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 47.514 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükselişle 27.074 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 primle 2.875 puanda seyrediyor.
Etiketler: Borsa
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