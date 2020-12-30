Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aralık ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta yapılacak
Aralık ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta yatırılacak. Ödemeler, IBAN bilgisi bulunmayanlara PTT üzerinden yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Aralık ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak'da yapılacak.
Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.
31 Ocak'a kadar uzatılmıştı
Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında başvurular 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar alınmaya başlanmış, son başvuru tarihi de 31 Ocak 2021'e kadar uzatılmıştı.
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