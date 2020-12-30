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Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında başvurular 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar alınmaya başlanmış, son başvuru tarihi de 31 Ocak 2021'e kadar uzatılmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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