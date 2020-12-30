Buna göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, 24 milyon 64 bin 532'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 64,8'ini otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12'sini motosiklet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2'sini kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde 953 bin 605 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 56,9 artarak 953 bin 605 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 86 azalarak 42 bin 494 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 911 bin 111 adet artış gerçekleşti.