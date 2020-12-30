Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa rekorlara devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Borsa güne rekorla başladı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 değer kazandı. 1467 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,97 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.467,66 puanla rekor seviyeye yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının desteğiyle gün boyu alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,42 değer kazancıyla 1.459,69 puandan tamamladı. Endeks, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu.
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