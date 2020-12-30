Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı... 30 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,881 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 30 Aralık’ta gram altın 446 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020...30 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından 446,6 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 446,7 liradan tamamladı.
Gram altın yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 446,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.881 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, düşen dolar endeksi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türüne ilişkin artan belirsizliklerin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün, ABD'de dış ticaret dengesi, Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 446 lira 40 kuruşken satışı ise 446 lira 60 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 720 lira satış fiyatı 724 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 30 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.881,31 dolar
Satış: 1.881,50 dolar
Gram
Alış: 446,40 lira
Satış: 446,60 lira
Çeyrek
Alış: 720,57 lira
Satış: 724,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.933,00 lira
Satış: 2.965,00 lira
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