Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa'dan kapanış rekoru
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 artışla günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.483,16 puanla da rekor seviyeyi gördü.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,79, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,46 ile orman, kağıt,basım oldu.
BIST 100 endeksi, günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü rekor seviyeyi de 1.483,16 puana taşıdı.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul Bankacılık
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