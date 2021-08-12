Okulların açılmasına bir aydan az bir süre kaldı.

Yüz yüze eğitimin güvenle devam etmesi için velilerin ve okul çalışanlarının aşılanması kritik öneme sahip.

'Çalışanlar hızlı bir şekilde aşılanmalı'

Bunun için aşı olmayan eğitimci kalmayacak. Veliler de ya aşılarını tamamlayacak ya da düzenli olarak PCR testi yaptıracak.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, eğitimcilerin, okul çalışanlarının ve servis çalışanlarının hızlı bir şekilde aşılanmaları gerektiğini belirterek, "Çünkü halihazırda o grubun içinde de 5 kişiden 1'i çeşitli gerekçelerle aşılanmış değil" dedi.

'Aşılamada yaş sınırı önümüzdeki günlerde düşürülebilir'

Yüz yüze eğitimin devam etmesi için en etkili silah aşılama. Peki öğrencilerin aşılanmasına ilişkin çalışmalarda son durum ne?

Şener konuyla ilgili şunları söyledi:

"Aşılama oranının yüzde 70'in üzerine çekebilmemiz gerekiyor. Şu anda 15-17'ye yönelik çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde oranı artırmak için 12 yaşa kadar da periyot düşürülebilir."

"Yüz yüze eğitim uzaktan eğitime göre daha etkili"

Araştırmalara göre, yüz yüze eğitim uzaktan eğitime göre öğrencinin başarısında daha etkili. Uzmanlar, sosyal becerilerin artması için de yıl boyu telafi eğitimlerini öneriyor.