Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesi için harekete geçmişti.

Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlere müjdeyi Twitter hesabından verdi.

Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.



Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 10, 2021

YÖK'ün 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdığını anlatan Erdoğan, "Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

Peki, yeni baraj puanıyla neler değişti? Üniversite kontenjan ve sıralamalarında değişiklik olur mu? Bu süreçte tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenleri Eğitim Uzmanı Burçak Özel, TRT Haber canlı yayınında cevapladı.

-YKS’de baraj puanı düşürüldü. Yeni baraj puanıyla neler değişti?

-Üniversite kontenjan ve sıralamalarında değişiklik olur mu?

-Adaylar nasıl tercih yapmalı?



Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenleri Eğitim Uzmanı Burçak Özel, @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/j7rW78KTiE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 11, 2021

Burçak Özel, baraj puanlarının düşürülmesinin 180 ve üzeri olan öğrencileri etkilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl geçen seneye göre daha fazla öğrenci baraj altında kaldığı için onlara bir hak tanındı. Ancak öğrenciler bekleyecekler. Çünkü puanı 180 ve üzeri olan öğrencileri etkilemeyecek. 20 Ağustos’a kadar tercih süreci devam edecek. 180 ve üzeri puan alan adaylar sıralamaları ve puanları değişmeden yine aynı şekilde tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Sonra onlar için bir ek yerleştirme süreci de başlayacak. Orada da tabi üniversiteler yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yine ÖSYM boş kalan kontenjanları ilan ediyor. İlan ettikten sonra herhangi bir üniversiteye yerleşmemiş olan öğrenciler yine merkezi yerleştirme tercih edecek. Baraj altında kalan öğrenciler yine bekleyecek. Ve onlar da yerleştikten sonra süreç başlamış olacak."

"Herkes için adaletli bir uygulama oldu"

Eğitim Uzmanı Burçak Özel, kararın ek yerleştirme sürecine etkisiyle ilgili de şöyle konuştu:

“Şu anda TYT barajı 150’den 140’a, AYT ve YDT barajı da 180’den 170’e düşürüldü. Bu öğrenciler ek yerleştirmelerden sonra ilave ek yerleştirme hakkı tanındı. Bu herkes için de çok adaletli ve hakkaniyetli bir uygulama oldu. Ve bu öğrenciler de ilave ek yerleştirmede yine ÖSYM’nin belirlediği herkes yerleştikten sonra boş kalan kontenjanlar ilan edilecek. Orada da puanlara göre tabi tekrar hesaplamaya da gidilir ve tekrar tercih işlemlerini yine 24 tercih hakları olmak üzere gerçekleştirip ÖSYM’ye bildirecekler. Ardından sonuçların açıklanmasını bekleyecekler.”

Öğrenciler bu süreçte doğru tercihleri nasıl yapmalı?

Öğrencilerin, tercih sürecinde çok araştırıp sevdiği ve ilgi duyduğu bölümlere yönelmesinin sağlıklı bir tercih olacağının altını çiziyor:

“Öncelikle bu bir sıralama sınavı ve ÖSYM herkesi sıralıyor. O yüzden puanlara göre değil sıoralamaya göre tercih yapılması çok daha sağlıklı olur. Bu anlamda tercih listesini oluştururken, mutlaka isteğe göre tercih yapılmalı. Öğrenciler iyice araştırmalı, YÖK’ün düzenlediği sanal fuarda üniversitelerin tanıtım videoları da var. Öğrenciler bunlara da katılabilir. Hangi mesleği yapmak istiyorlarsa o bölüme yönelirlerse çok daha mutlu ve sağlık bir tercih yapmış olurlar.”



